Космонавт сообщил о громко скрипящих петлях в новом модуле МКС

Российский космонавт Олег Новицкий сообщил наземному специалисту, что петли каюты экипажа нового многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" громко скрипят и заглушают почти все остальные звуки на Международной космической станции.

Новицкий попросил смазать петли в каюте экипажа МЛМ, потому что из-за их скрипа не слышно других звуков на станции.

Ранее космонавт сказал, что на входе каюту модуля торчат металлические конструкции, которые мешают передвигаться в модуле. Новицкий предположил, что к этим конструкциям ранее что-то крепилось, но после стыковки модуля с МКС они не выполняют никакой функции. Он спросил у наземного специалиста, можно ли снять эти металлические объекты.

Ранее ракета-носитель "Протон-М" взлетела космодрома Байконур и вывела на околоземную орбиту модуль "Наука", который 29 июля успешно пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента МКС.

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