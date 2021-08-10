Число погибших из-за ЧП с кислородом в больнице Владикавказа достигло 11 человек

Минздрав Северной Осетии сообщил об увеличении числа погибших в результате аварии с кислородом в больнице Владикавказа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на врио министра здравоохранения республики Сослана Тебиева, число жертв ЧП в больнице достигло 11 человек.

По информации минздрава Северной Осетии, вечером 9 августа в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи прорвало трубу кислородной системы. В этот момент в реанимации медучреждения на инвазивной системе вентиляции легких находились 13 больных. Из-за остановки подачи кислорода девять из них скончались. Позднее умерли еще двое пациентов.

В связи со случившимся в больнице сотрудники республиканского СУ СКР возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

По данным правительства Северной Осетии, в настоящее время все пациенты больницы во Владикавказе обеспечены кислородом.

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