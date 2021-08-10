Подмосковный суд в Мытищах выдворил из России 12 иностранных граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
Двенадцать человек признаны виновными по статье о нарушении иностранным гражданином режима пребывания в РФ. Суд назначал штраф в размере 6 тыс. рублей и выдворил иностранцев за пределы России.
Шестого августа в Мытищах от 40 до 60 мигрантов устроили драку со стрельбой. Большинство участников — выходцы из Средней Азии. Уголовное дело было возбуждено по статье о хулиганстве (213 УК РФ).
На недавней встрече с послами иностранных государств первый замглавы МВД Александр Горовой заявил, что иностранцы стали чаще нарушать российское законодательство: устраивать массовые беспорядки и применять силу к представителям власти. К таким нарушителям будут применять жесткие меры: привлечение к ответственности, аннулирование разрешения на работу и выдворение из России.
По словам Горового, в России более 700 тысяч иностранцев из стран СНГ находятся незаконно.
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