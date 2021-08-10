В Приангарье сотрудников школы-интерната задержали за избиение воспитанников

Обстоятельства избиения воспитанников школы-интерната его сотрудниками выясняют следователи в Иркутской области.

Согласно информации регионального СУ СКР, заявление воспитанников школы-интерната в поселке Квиток об их избиении поступило в полицию 5 августа.

По словам подростков, они самовольно ушли из интерната, а когда вернулись, их избили в качестве наказания.

В настоящее время установлено, что в результате незаконных действий персонала учебного заведения трое воспитанников получили телесные повреждения.

В связи с инцидентом сотрудники следственного управления СКР возбудили уголовное дело. По подозрению в причастности к преступлению задержали замдиректора интерната по воспитательной работе, двух воспитателей, а также медсестру.

В зависимости от роли каждого из задержанных сотрудников в произошедшем им предъявили обвинение по статьям "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего".

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