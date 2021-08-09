Перевернулся автобус "Белгород-Саратов". Есть пострадавшие

В Саратовской области сегодня ночью, около 2 часов по местному времени, перевернулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Белгород - Саратов".
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В салоне было 20 пассажиров и двое водителей. По данным регионального МЧС, пострадали 13 человек. Двое доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Предварительная версия аварии - водитель не справился с управлением.
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Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.