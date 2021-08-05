Трагедией закончилась свадебная вечеринка в небольшом городке Шибгандж в Бангладеш.
17 гостей мгновенно погибли после удара молнии, жених получил тяжёлые ранения. По счастливой случайности невесты на тот момент на свадьбе ещё не было.
Очевидцы трагедии рассказали, что группа гостей высаживалась из лодки, направляясь к дому невесты, когда их застигла гроза. Спрятаться было негде. Несколько молний, "как будто прицельно" ударили в группу людей.
К слову, ежегодно сотни людей по всей Южной Азии погибают от удара молнии.
Эксперты говорят, что вырубка лесов сыграла свою роль в росте числа смертельных ударов молний из-за исчезновения многих высоких деревьев, которые раньше "принимали" удары молний на себя.
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