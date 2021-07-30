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Взрывник погиб на руднике в Красноярском крае

Происшествия

Смертельное ЧП произошло на одном из рудников компании "Норильский никель" в Красноярском крае утром 30 июля.

Взрывник погиб на руднике в Красноярском крае

Как сообщает краевая прокуратура, около 7.25 по местному времени на руднике "Комсомольском" погиб взрывник ШПУ-4 ООО "Заполярная строительная компания". По предварительной информации, он заряжал забой, когда произошло отслоение горной породы. При этом работник был смертельно травмирован.

"Интерфаксу" в прокуратуре сообщили, что взрывника допустили к работе после прохождения необходимого инструктажа по технике безопасности. Погибшему было 36 лет.

В настоящее время в связи с гибелью работника проводится прокурорская проверка. В ходе нее планируется выяснить, соблюдались ли на руднике требования законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

В краевом ГСУ СКР сообщили РИА "Новости", что также начали проверку по факту произошедшего на руднике "Комсомольском".

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Мертвая зона – Что теперь будет с природой в Норильске?
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева
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