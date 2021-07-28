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К главреду The Insider* пришли с обыском по делу о клевете

Происшествия » Человеческий фактор

Домой к главреду издания The Insider (признанным в РФ СМИ-иноагентом) Роману Доброхотову пришли с обыском следователи 28 июля.

К главреду The Insider* пришли с обыском по делу о клевете

Согласно информации источника ТАСС, среди изъятого при обыске в квартире главреда, помимо телефона, компьютера и флеш-накопителя, оказался игрушечный робот.

По предварительным данным, обыск проводится в связи с уголовным делом о клевете. Адвокат Доброхотова Оксана Опаренко рассказала, что дело завели в апреле 2021 года в отношении неизвестных после того, как в Twitter-аккаунте Roman Dobrokhotov некто опубликовал дезинформацию о сбитом в небе над Донбассом Boeing.

По словам юриста, по этому делу Доброхотов проходит как свидетель. Однако ранее появилась информация, что главред стал фигурантом уголовного дела о клевете на нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа. Как заявила адвокат иностранца Сталина Гуревич, дело на Романа Доброхотова завели после того, как он написал в Twitter, что ван дер Верфф распространял дезинформацию по заданию ГРУ Минобороны РФ.

По словам Гуревич, к Доброхотову подан также иск о защите чести и достоинства иностранного журналиста.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева
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