Жители Петербурга избили нарядных тиктокеров на детской площадке

На одной из детских площадок Санкт-Петербурга произошёл конфликт между местными жителями и тиктокерами, приехавшими снимать видео. Молодые люди были разодеты в экстравагантные костюмы. На одном из парней были женские туфли, чулки и майка в сетку и непонятный головной убор.

Мужчины сначала подошли к блогерам и попросили удалиться с детской площадки. После того, как тиктокеры не поддались на уговоры, в ход пошли кулаки.

После непродолжительной потасовки страсти улеглись. Местные жители перестали махать руками, но блогеры своей ошибки так и не поняли. На видео слышно, как парни спрашивают у мужчин, что плохого в их поведении.

"Что, мужикам запрещено на каблуках ходить? Что вы до нас докопались?" — заявил один из блогеров.

По сведениям СМИ, конфликтующие стороны не стали обращаться в полицию.