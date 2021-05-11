На востоке Москвы нашли костные останки скелета человека в виде фрагмента черепа.
Страшную находку обнаружили в болотистой местности в Косино-Ухтомском районе.
"10 мая 2021 года в болотистой местности на территории района Косино-Ухтомский Москвы обнаружены костные останки человека в виде фрагмента черепа. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", — пояснили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.
Других останков на данный момент не найдено.
По данным специалистов, череп принадлежит человеку, который умер десять лет назад. Останки находятся в морге для проведения исследования.
В настоящее время идёт доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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