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В Москве найден череп человека, умершего десять лет назад

Происшествия

На востоке Москвы нашли костные останки скелета человека в виде фрагмента черепа.

В Москве найден череп человека, умершего десять лет назад

Страшную находку обнаружили в болотистой местности в Косино-Ухтомском районе.

"10 мая 2021 года в болотистой местности на территории района Косино-Ухтомский Москвы обнаружены костные останки человека в виде фрагмента черепа. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", — пояснили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

Других останков на данный момент не найдено.

По данным специалистов, череп принадлежит человеку, который умер десять лет назад. Останки находятся в морге для проведения исследования.

В настоящее время идёт доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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