Подозреваемого в мошенничестве с маткапиталом задержали в Дагестане

Один из подозреваемых в получении материнского капитала по фиктивным справкам в Дагестане заключен под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба Советского районного суда Махачкалы. Об этом сообщает РИА "Новости".

В пятницу пресс-служба Управления ФСБ России по Дагестану сообщила, что правоохранители выявили преступную группировку, похитившую на маткапитале более 20 миллионов рублей при помощи фиктивных справок и свидетельств о рождении.

"Постановлением от 28 марта одному из подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 25 мая 2021 года включительно", — говорится в сообщении.