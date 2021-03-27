Из-за убийства таксиста после конфликта с пассажиром СК возбудил дело

Юноша подозревается в убийстве таксиста в Москве из-за разногласий по оплате заказа, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова. Об эом сообщает РИА "Новости".

"По данным следствия, 26 марта в салоне автомобиля, припаркованного вблизи жилого дома, расположенного по Саратовскому проезду в Москве, обнаружено тело мужчины 1970 года рождения с признаками насильственной смерти в виде многочисленных колото-резаных ранений. Установлено, что потерпевший работал водителем такси, и в этот вечер выполнял один из заказов", — сказала Иванова.