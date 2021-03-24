В парке на юго-западе Санкт-Петербурга обнаружен скелетированный труп ребёнка.
Как сообщает издание regnum. ru, инцидент произошёл в Южно-Приморском парке 23 марта. Останки могли принадлежать ребёнку, либо человеку аномально низкого роста. Для установления обстоятельств гибели и личности погибшего назначена экспертиза.
Известно, что труп был обнаружен подростками, которые прогуливались в парке. Один из них рассказал о страшной находке матери. Женщина обратилась в полицию и рассказала о произошедшем.
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