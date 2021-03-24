Слесарь погиб во время монтажа грузового крана в Воронеже

В Воронеже работник одного из местных предприятий погиб при монтаже грузового башенного крана.

Как сообщает издание obozvrn. ru, мужчина получил удар в голову клиновым ковшом в результате срыва стропы. В результате полученных повреждений слесарь скончался на месте происшествия.

Сотрудники Государственной трудовой инспекции установили, что несчастный случай произошёл из-за нарушения технологической последовательности во время монтажа.

Установить виновных в произошедшем предстоит следственным органам.