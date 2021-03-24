В Воронеже работник одного из местных предприятий погиб при монтаже грузового башенного крана.
Как сообщает издание obozvrn. ru, мужчина получил удар в голову клиновым ковшом в результате срыва стропы. В результате полученных повреждений слесарь скончался на месте происшествия.
Сотрудники Государственной трудовой инспекции установили, что несчастный случай произошёл из-за нарушения технологической последовательности во время монтажа.
Установить виновных в произошедшем предстоит следственным органам.
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