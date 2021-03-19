В результате взрыва газа в одном из жилых домов в подмосковных Химках три человека погибли и четверо пострадали.
Как сообщает ТАСС, среди погибших есть ребёнок.
"По предварительной информации, была утечка газа в квартире, где и произошел взрыв. Там забыли выключить газ после приготовления еды или кипячения воды в чайнике. Сейчас эта версия проверяется", — сообщил собеседник ТАСС в экстренных службах.
Отмечается, что состояние троих пострадавших, в том числе, десятилетнего ребёнка, оценивается как средней степени тяжести, ещё один пострадавший находится в тяжёлом состоянии.
"Пострадавшие госпитализируются в медицинские организации Московской области для оказания необходимой медпомощи. На месте работают восемь бригад территориального центра медицины катастроф, 13 бригад скорой медицинской помощи, также задействована санитарная авиация", — цитирует агентство сообщение пресс-службы подмосковного минздрава.
В настоящее время сотрудники Следственного комитета и экстренных служб устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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