В Нидерландах произошёл взрыв неподалёку от центра по тестированию на коронавирус.
Как сообщает "Интерфакс", инцидент произошёл в городе Бовенкарспел. Полицейские полагают, что взрыв — намеренная атака против медицинской организации.
Взрыв раздался около 6:55 утра по местному времени. Самодельное взрывное устройство, вмонтированное в металлическую трубу взорвалось рядом со зданием центра.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. В пяти окнах взрывом выбило стёкла.
На место прибыли сапёры.
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