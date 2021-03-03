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Взрыв прогремел у центра по тестированию на "ковид" в Нидерландах

Происшествия

В Нидерландах произошёл взрыв неподалёку от центра по тестированию на коронавирус.

Как сообщает "Интерфакс", инцидент произошёл в городе Бовенкарспел. Полицейские полагают, что взрыв — намеренная атака против медицинской организации.

Взрыв раздался около 6:55 утра по местному времени. Самодельное взрывное устройство, вмонтированное в металлическую трубу взорвалось рядом со зданием центра.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. В пяти окнах взрывом выбило стёкла.

На место прибыли сапёры.

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Автор: Максим Щегольков
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