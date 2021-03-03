Жительницу Новосибирска осудили за убийство девятилетней дочери

В Новосибирске местную жительницу осудили за убийство девятилетней дочери.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение региональной прокуратуры, жительницу областного центра приговорили к 13 годам колонии и одному году ограничения свободы за убийство собственной дочери. Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Судом установлено, что в январе прошлого года женщина, находясь в своей квартире в Калининском районе, задушила свою девятилетнюю дочь. Мотивом для преступления осужденная назвала конфликты с супругом.