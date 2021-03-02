В Забайкальском крае местного жителя осудили за незаконный оборот драгоценных металлов. У него изъяли золота на 16 миллионов рублей.
Как сообщает "Интерфакс", в прошлом году у мужчины изъяли более 3,5 килограммов чистого золота.
"В августе 2020 года в ходе осмотра автомобиля, принадлежавшего жителю города Балей Сергею Бондаренко сотрудники ФСБ обнаружили пять металлических слитков желтого цвета. Экспертиза показала, что в слитках содержится химически чистое золото массой более 3,5 кг, рыночная стоимость которого составляет свыше 16 млн рублей", — цитирует издание сообщение регионального управления ФСБ России.
Суд признал забайкальца виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно и штрафа в 120 тысяч рублей.
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