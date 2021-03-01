Задержан стрелявший в росгвардейца в Карачаево-Черкесии мужчина

В Карачаево-Черкесии задержан мужчина, стрелявший в росгвардейца. Ещё одного нападавшего ищут полицейские.

Как сообщает РИА "Новости", нападение на силовиков произошло 24 февраля в селе Учкекен. Сотрудники полиции и Росгвардии заметили автомобиль с тонированными стёклами, в котором находились двое мужчин. В ответ на просьбу стражей порядка предъявить документы водитель нецензурно выругался, а затем вышел из машины и ударил ножом полицейского, а пассажир выстрелил из ружья в ногу росгвардейцу.

"Сегодня при проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого в причинении огнестрельного ранения задержали в Черкесске. Сопротивления мужчина не оказывал. Охотничье ружьё, из которого он произвёл выстрел в правоохранителя, сдал добровольно", — цитирует агентство сообщение республиканского МВД.

Поиски второго подозреваемого продолжаются.