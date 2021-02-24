Вертолёт перевернулся после учебного полёта в Новгородской области

В Новгородской области вертолёт перевернулся после учебного полёта. Винтокрылая машина получила серьёзные повреждения.

Как сообщает rt. com со ссылкой на Северо-западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России, инцидент произошёл во время приземления во время тренировочного полёта. Машина перевернулась на бок, в результате чего получила повреждения.

"В Новгородской области произошёл авиаинцидент с участием вертолёта Robinson. Назначена проверка", — цитирует издание источник.

Отмечается, что в вертолёте находился один пилот, он не пострадал.