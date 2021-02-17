На Ямале собака покусала семерых воспитанников школы-интерната. По факту произошедшего проводится проверка.
Как сообщает издание nur24. ru, инцидент произошёл 15 февраля в селе Сеяха. Собака набросилась на семерых гуляющих воспитанников местной школы-интерната. Дети получили ссадины и кровоподтёки, у одного ребёнка искусаны кисти рук.
В настоящее время правоохранители выясняют, была ли собака бродячей. В настоящее время решается вопрос о подаче иска в суд в интересах детей для взыскания компенсации за моральный и физический вред.
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