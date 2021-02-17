Собака напала на семерых воспитанников школы-интерната на Ямале

На Ямале собака покусала семерых воспитанников школы-интерната. По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщает издание nur24. ru, инцидент произошёл 15 февраля в селе Сеяха. Собака набросилась на семерых гуляющих воспитанников местной школы-интерната. Дети получили ссадины и кровоподтёки, у одного ребёнка искусаны кисти рук.

В настоящее время правоохранители выясняют, была ли собака бродячей. В настоящее время решается вопрос о подаче иска в суд в интересах детей для взыскания компенсации за моральный и физический вред.