В Красноярском крае правоохранители возбудили уголовное дело в отношении женщины, которую подозревают в избиении своего полуторагодовалого ребёнка-инвалида.
Как сообщают "Известия", по предварительным данным, женщина неоднократно избивала и морила голодом своего ребёнка-инвалида. Отмечается, что женщина злоупотребляет алкоголем и ведёт асоциальный образ жизни.
"По материалам СМИ возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней жительницы поселка Бор Назаровского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание малолетнего")", — цитирует издание сообщение регионального управления Следственного комитета.
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