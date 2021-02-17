Мать избивала полуторагодовалого ребёнка-инвалида в Красноярском крае

В Красноярском крае правоохранители возбудили уголовное дело в отношении женщины, которую подозревают в избиении своего полуторагодовалого ребёнка-инвалида.

Как сообщают "Известия", по предварительным данным, женщина неоднократно избивала и морила голодом своего ребёнка-инвалида. Отмечается, что женщина злоупотребляет алкоголем и ведёт асоциальный образ жизни.

"По материалам СМИ возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней жительницы поселка Бор Назаровского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание малолетнего")", — цитирует издание сообщение регионального управления Следственного комитета.