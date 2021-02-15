Автомобиль с парой и двумя детьми провалился под лёд на Байкале

На Байкале автомобиль с пожилой семейной парой и двумя детьми провалился под лёд.

Как сообщает издание infosmi. net, инцидент произошёл в районе мыса Улан-Хада. Под лёд ушла иномарка, в которой находилась семейная пара с двумя маленькими детьми. Люди смогли самостоятельно выбраться, однако промокли. На льду их обнаружили спасатели, которые доставили пострадавших на базу отдыха.

Выяснилось, что водитель решил сократить путь и не поехал по специально оборудованной переправе. Теперь ему грозит штраф.