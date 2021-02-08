На Сахалине двоих рыбаков на льдине унесло в море. Проводится спасательная операция.
Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в Макаровском районе неподалёку от села Заозёрного. В региональном управлении МЧС сообщили, что на помощь пострадавшим рыболовам направились спасатели. Кроме того, к проведению спасательной операции были привлечены сотрудники и средства местного пожарного отряда и районной администрации.
По информации издания astv. ru, в операции задействованы 24 человека и восемь единиц техники.
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