На Алтае из-за схода снега с крыши погибли четыре человека

В Алтайском крае в результате схода снега с крыши погибли четыре человека. Ещё несколько человек пострадали.

Как сообщает издание amic. ru, инцидент произошёл на станции Смазнево в Заринском районе. Из-за схода снега с крыши зернохранилища под завалами оказались восемь человек, четверо из них погибли. Два человека получили травмы средней тяжести, один пострадавший получил лёгкие повреждения, ещё один человек не пострадал.

Отмечается, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил оказать необходимую помощь пострадавшим.