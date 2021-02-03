Подросток впал в кому после соревнований по борьбе в Башкирии

В Башкирии ребёнок впал в кому после участия в соревнованиях по борьбе. Его госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии.

Как сообщают "Известия", в регионе проходили соревнования по национальной борьбе "Курэш" среди спортивных школ, во время которых 13-летний спортсмен неудачно применил приём, в результате чего жёстко упал на татами и потерял сознание.

В крайне тяжёлом состоянии подростка госпитализировали, в настоящее время он находится в коме.

По факту произошедшего прокуратура проводит проверку, возбуждено уголовное дело.