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Посетительница МФЦ умерла в здании учреждения в Челябинске

Происшествия

В Челябинске местная жительница скончалась в здании МФЦ сразу после получения консультации.

Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл в главном городском МФЦ. Пожилая посетительница получила консультацию специалиста и собиралась пойти домой. Однако у стойки ей стало плохо, женщина потеряла сознание. К пенсионерке тут же подбежали охранники и посетители, пытались оказать ей помощь. Затем сотрудники центра выбежали на улицу и остановили проезжавшую мимо "скорую".

Медики провели сердечно-лёгочную реанимацию, но она не принесла результатов. Женщина скончалась.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева
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