Неизвестные "заминировали" четыре детских сада в Екатеринбурге

В Екатеринбурге детей эвакуировали после сообщений о минировании четырёх детских садов.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл 27 января. Детей и сотрудников дошкольных учреждений распределили по другим учебным заведениям. В настоящее время на месте работают правоохранители.

Отмечается, что аналогичные сообщения поступили 26 января в детские сады города Камышлова. Была проведена проверка, в ходе которой взрывоопасных предметов выявлено не было. Кроме того, ранее подобные сообщения поступали и на почту Уральского государственного аграрного университета.