Ключевская сопка на Камчатке выбросила огромный столб пепла

На Камчатке знаменитый вулкан Ключевская сопка выбросил вверх огромный столб пепла высотой 7,5 километра. Пока опасности для населённых пунктов нет.

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на региональное управление МЧС, в настоящее время пепельный шлейф движется в северо-западном направлении, на его пути нет населённых пунктов. Однако ситуация может стать иной в случает изменения направления ветра.

ТАСС сообщает, что на вулкане обвалилась кромка кратера, что привело к сходу нескольких лавин. В настоящее время нет информации о пострадавших и разрушениях.