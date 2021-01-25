На Камчатке знаменитый вулкан Ключевская сопка выбросил вверх огромный столб пепла высотой 7,5 километра. Пока опасности для населённых пунктов нет.
Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на региональное управление МЧС, в настоящее время пепельный шлейф движется в северо-западном направлении, на его пути нет населённых пунктов. Однако ситуация может стать иной в случает изменения направления ветра.
ТАСС сообщает, что на вулкане обвалилась кромка кратера, что привело к сходу нескольких лавин. В настоящее время нет информации о пострадавших и разрушениях.
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