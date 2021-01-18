В Барнауле посетители торгового центра оказались облиты водой и заперты внутри здания. Всему виной стал повреждённый водопровод.
Как сообщает издание tolknews. ru, инцидент произошёл в торговом центре "Волна" 17 января. На посетителей потекла холодная вода, и люди бросились к выходу, однако дверь оказалась заблокированной, и они не смогли выбраться наружу.
Изначально предполагалось, что сработала пожарная сигнализация, и произошёл сброс воды. Однако позже эта информация не нашла подтверждения. Оказалось, что поток холодной воды хлынул на барнаульцев из-за механического повреждения водопровода. Почему оказались запертыми входные двери, не сообщается.
В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
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