Посетители ТЦ в Барнауле оказались заперты в здании и облиты водой

В Барнауле посетители торгового центра оказались облиты водой и заперты внутри здания. Всему виной стал повреждённый водопровод.

Как сообщает издание tolknews. ru, инцидент произошёл в торговом центре "Волна" 17 января. На посетителей потекла холодная вода, и люди бросились к выходу, однако дверь оказалась заблокированной, и они не смогли выбраться наружу.

Изначально предполагалось, что сработала пожарная сигнализация, и произошёл сброс воды. Однако позже эта информация не нашла подтверждения. Оказалось, что поток холодной воды хлынул на барнаульцев из-за механического повреждения водопровода. Почему оказались запертыми входные двери, не сообщается.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.