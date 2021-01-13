Автомобиль с туристами провалился под лёд на Байкале

На Байкале провалился под лёд автомобиль, в котором находились водитель и пять туристов из Орла. Людям удалось спастись.

Как сообщает "Российская газета", автомобиль Toyota Land Cruiser с людьми провалился на расстоянии около 50 метров от берега, толщина льда в этом месте не превышала 10 сантиметров, а глубина составила 10 метров. Внедорожник ушёл под воду, но водителю и пассажирам удалось спастись.

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Помощь медиков потребовалась лишь одной женщине, но от госпитализации она отказалась.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.