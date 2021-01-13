Вандалы разбили 17 памятников на братской могиле воинов в Херсоне

В Херсоне вандалы разбили 17 памятников на братской могиле воинов-освободителей.

Как сообщает "Комсомольская правда", 12 января на мемориальном кладбище неизвестные разбили памятники на братской могиле воинов Великой Отечественной войны.

В полицию о произошедшем сообщил 39-летний местный житель. Прибывшие на место правоохранители обнаружили 17 поваленных и разрушенных надгробий.

По информации ren. tv, в настоящее время полиция занята поисками вандалов. Отмечается, что это не первый подобный случай на Украине, однако в большинстве случаев вандалы не были установлены.