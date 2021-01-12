Стая бездомных собак напала на ребёнка в Бурятии

В Бурятии стая бездомных собак напала на ребёнка. Школьник находится в тяжёлом состоянии.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в Забайкальском микрорайоне Улан-Удэ. Собаки напали на 11-летнего мальчика. Известно, что в настоящее время пострадавший ребёнок находится в медучреждении в тяжёлом состоянии со множественными укусами нижних конечностей. Сообщается, что ему будет сделана операция.

На месте работают правоохранители и коммунальные службы, а также группы отлова животных. Устанавливаются хозяева собак.