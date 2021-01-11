Автомобиль сбил ребёнка, катавшегося на "ватрушке" в Амурской области

В Амурской области автомобиль сбил ребёнка, который катался по льду водоёма на "ватрушке".

Как сообщает издание znak. com, инцидент произошёл неподалёку от Благовещенска, на льду Чигиринского водохранилища. Ребёнок катался на "ватрушке", которую буксировал кроссовер. В определённый момент ребёнка сбил другой автомобиль.

Пострадал мальчик 2010 года рождения, после инцидента ему потребовалась помощь медиков. Отмечается, что на место прибыли правоохранители, в настоящее время они выясняют все обстоятельства произошедшего.