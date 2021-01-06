В Сочи задержали пятерых человек, которых подозревают в причастности к возникновению природных пожаров.
Как сообщает "Интерфакс", о задержании подозреваемых сообщил мэр курортного города Алексей Копайгородский на своей странице в одной из социальных сетей. Он рассказал, что все зафиксированные в последнее время в городе природные пожары — человеческий фактор.
Так же чиновник отметил, что в настоящее время с задержанными работают правоохранительные органы и подозреваемых могут привлечь к уголовной ответственности.
Оперативные службы города сообщают, что ликвидация природных пожаров продолжается до сих пор.
На сегодняшний день иностранные граждане и лица, не имеющие российского гражданства, постоянно проживающие в России, имеют право на получение страховой пенсии.