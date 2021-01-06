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Пятерых человек задержали в Сочи по подозрению в поджогах

Происшествия

В Сочи задержали пятерых человек, которых подозревают в причастности к возникновению природных пожаров.

Как сообщает "Интерфакс", о задержании подозреваемых сообщил мэр курортного города Алексей Копайгородский на своей странице в одной из социальных сетей. Он рассказал, что все зафиксированные в последнее время в городе природные пожары — человеческий фактор.

Так же чиновник отметил, что в настоящее время с задержанными работают правоохранительные органы и подозреваемых могут привлечь к уголовной ответственности.

Оперативные службы города сообщают, что ликвидация природных пожаров продолжается до сих пор.

Автор: Максим Щегольков
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