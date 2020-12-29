Пятилетнюю девочку обнаружили прохожие в сугробе в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле прохожие обнаружили в сугробе пятилетнюю девочку. По некоторым данным, она могла выпасть из окна.

Как сообщает портал vsenovostint. ru, ребёнка обнаружили под окнами пятиэтажного дома вечером 28 декабря. По некоторым данным, девочка могла выпасть из окна третьего этажа. На место инцидента прибыли полицейские, однако пообщаться с матерью пострадавшей они не смогли, так как женщина была сильно пьяна. Отмечается, что ранее её неоднократно привлекали к административной ответственности за злоупотребление алкоголем.

Ребёнок был госпитализирован. Предварительно медики диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и сотрясение мозга.

По факту произошедшего проводится проверка.