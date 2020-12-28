В Башкирии местный житель убил двух своих маленьких детей после того, как поссорился с супругой.
Как сообщает "Российская газета", трагедия произошла 26 декабря. В этот день к правоохранителям обратилась женщина и рассказала, что после ссоры её муж забрал детей и скрылся на машине в неизвестном направлении.
Стражи порядка немедленно начали поиски, и спустя несколько часов обнаружили искомый автомобиль в Давлекановском районе. В салоне авто находились трупы 37-летнего мужчины, шестилетнего мальчика и годовалой девочки. Следствие полагает, что детей убил их отец, а причиной смерти стало отравление угарным газом.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Отмечается, что ведомство взяло под контроль ход расследования.
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