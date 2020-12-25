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Находившийся в федеральном розыске мужчина погиб при задержании

Происшествия

В Москве во время задержания погиб мужчина, находившийся в федеральном розыске.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл днём 24 декабря. Полиция пыталась задержать находившегося в федеральном розыске по статье о разбое Ризвана Гусейнова. Однако мужчина, пытаясь скрыться от стражей порядка, выпрыгнул в окно, в результате чего получил травмы не совместимые с жизнью. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

Отмечается, что Гусейнов является уроженцем Сахалинской области, в розыске он находился по уголовному делу.

Автор: Максим Щегольков
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