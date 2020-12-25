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Лжестоматолог из Бурятии сломала челюсть пациентке

Происшествия

В одном их районов Бурятии стоматолог, не имея лицензии, взялась удалить женщине зуб, но в итоге сломала ей челюсть.

Как сообщает издание vse42. ru, инцидент произошёл в декабре прошлого года. Женщина занималась частной медицинской практикой, не имея на это соответствующей лицензии. К ней обратилась местная жительница, которой необходимо было удалить зуб. Но процедура пошла не по плану, и пациентка ушла от "стоматолога" со сломанной челюстью.

Суд признал виновной лжестоматолога и приговорил её к штрафу в 15 тысяч рублей.

Отмечается, что осуждённая также заплатила 50 тысяч рублей потерпевшей в качестве возмещения вреда.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева
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