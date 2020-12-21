Крупный пожар произошёл в Японии на заводе Toyota

На одном из заводов автомобильного концерна Toyota в Японии произошёл пожар. С предприятия эвакуировали несколько сотен человек.

Как сообщает издание regnum.ru, инцидент произошёл в японской префектуре Айти. Из зданий, расположенных на территории предприятия, во время пожара эвакуировали около 300 человек.

Для ликвидации возгорания на мест происшествия прибыли 14 пожарных расчётов. Данных о пострадавших, а также о том, в какой степени пострадали помещения предприятия, на данный момент не приводятся.