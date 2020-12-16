На Алтае женщина незаконно продавала сильнодействующие препараты

В Алтайском крае женщина покупала по поддельным рецептам сильнодействующие препараты, а позже перепродавала их.

Как сообщает издание amic.ru, 34-летняя местная жительница подделывала медицинские рецепты и покупала по ним сильнодействующие вещества, в состав которых входит трамадол.

При обыске у женщины изъяли поддельные медицинские рецепты, печати и штампы медучреждений, а также именные штампы врачей, и 120 таблеток сильнодействующего вещества.

В отношении женщины возбудили уголовные дела за незаконный оборот сильнодействующих веществ и подделку документов, суммарно ей грозит до 10 лет колонии.