В Тульской области местных жителей обвиняют в незаконном обороте и производстве оружия и боеприпасов.
Как сообщает ТАСС, правоохранители получили оперативную информацию, согласно которой 54-летний и 48-летний ранее судимые местные жители хранили и изготавливали оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Позднее, информация получила подтверждение.
Установлено, что мужчина самостоятельно изготавливали оружие, его детали и комплектующие. У них изъяли гранаты, пистолеты, порох, патроны, стволы, затворы и иные детали оружия.
Силовики не назвали точное количество изъятого оружия, однако пояснили, что партия крупная.
В настоящее время в отношении мужчин возбуждено уголовное дело.
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