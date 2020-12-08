Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Россия стала второй в рейтинге по числу авиатехники в ВВС
В Судане появится база Военно-морского флота России
Мужчина убил соседа за то, что тот переоделся в женщину
Девочка-подросток пойдёт под суд за публикацию интимных фото подруги
Глава поселения в Татарстане застрелил женщину, приняв её за лису
Россияне скупают к Новому году искусственные красную и чёрную икру
Скончался последний министр обороны СССР Евгенеий Шапошников
Полицейские теперь имеют право проникать в квартиры и вскрывать машины
Власти Испании сообщили, когда будут принимать туристов без ограничений

Житель Смоленска с симптомами "ковида" умер, не дождавшись "скорой"

Происшествия

Житель Смоленска, у которого были симптомы коронавируса, скончался, так и не дождавшись "скорой".

Как сообщает РИА "Новости", направление на госпитализацию 55-летнему мужчине выдал участковый. У погибшего было воспаление лёгких и низкая сатурация. Родственники утверждают, что "скорая" отказалась приехать к больному. Медики сослались на то, что больницы переполнены, и мужчину просто некуда госпитализировать.

В настоящее время в ситуации разбираются региональные власти, по факту произошедшего организованна проверка.

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
В Судане появится база Военно-морского флота России
Google предупреждает: ваш контент может быть удален
Житель Смоленска с симптомами "ковида" умер, не дождавшись "скорой"
Пьяный саратовец выбросил собаку с четвёртого этажа
Олег Соскин: Украина привыкла к кризисам, она выживет в любых условиях
Влюблённые из Крыма украли у родителей миллион и улетели в Магадан
Лифт с двумя женщинами и детьми рухнул в шахту
Мужчина убил соседа за то, что тот переоделся в женщину
Западные историки забыли про "генерала Мороза"
Девочка-подросток пойдёт под суд за публикацию интимных фото подруги
Популярное
Новости Европы
Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме

Один из крупнейших скандинавских бизнесменов озвучил правду о Крыме. В Швеции его слова вызвали скандал.

Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме
"У всех пациентов": врач назвал самое массовое последствие коронавируса
Здоровье
"У всех пациентов": врач назвал самое массовое последствие коронавируса
Российский шоу-бизнес
"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе
Экономика и бизнес
Налоговики проверят соответствие доходов и расходов россиян
Игорь Буккер Google предупреждает: ваш контент может быть удален Игорь Буккер Олег Артюков Водородная гонка: зачем это России Олег Артюков Василий Амирджанов В МГУ рассказали об упавшем настроении россиян Василий Амирджанов
Комментарии
Олег Соскин: Украина привыкла к кризисам, она выживет в любых условиях
Налоговики проверят соответствие доходов и расходов россиян
Как России уйти от западной кабалы
Блок коммунистов и прочих партийных: стоит ли говорить об этом всерьез
Игорь Гундаров: власти дискредитировали Конституцию, чтобы написать новую
Игорь Гундаров: власти дискредитировали Конституцию, чтобы написать новую
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Депутат Мосгордумы: бюджет Москвы плохой — и это не изменить
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Казахстан: интересы России и страшный Китай
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Крым подошел к "последнему рубежу" обезвоживания
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников