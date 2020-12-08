Житель Смоленска с симптомами "ковида" умер, не дождавшись "скорой"

Житель Смоленска, у которого были симптомы коронавируса, скончался, так и не дождавшись "скорой".

Как сообщает РИА "Новости", направление на госпитализацию 55-летнему мужчине выдал участковый. У погибшего было воспаление лёгких и низкая сатурация. Родственники утверждают, что "скорая" отказалась приехать к больному. Медики сослались на то, что больницы переполнены, и мужчину просто некуда госпитализировать.

В настоящее время в ситуации разбираются региональные власти, по факту произошедшего организованна проверка.