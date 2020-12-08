Похититель белок орудует в одном из парков Красноярского края

В Красноярском крае местные жители сообщают, что в одном из парков орудует похититель белок.

По информации портала vse42. ru, инцидент произошёл в городе Железногорске. Местные жители стали замечать, что в парке "работает" неизвестный мужчина с сачком, которым отлавливает белок.

Информацию о том, что неизвестный похищает белок подтвердили и представители парка. Они отмечают, что никаких следов охоты ими обнаружено не было. Кроме того, охотника за белками до сих пор так и не удалось поймать с поличным.

Сотрудники парка добавили, что действительно заметили сокращение числа белок, и заявили, что, вероятно, им придётся обратиться за помощью в правоохранительные органы.