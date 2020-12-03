Мужчина в Севастополе не донёс сумку с гранатами в отдел полиции

В Севастополе полицейские задержали мужчину, который пытался пройти в управление МВД с сумкой, наполненной гранатами.

Как сообщает портал runews24. ru, стражи порядка обратили внимание на мужчину, который с камуфляжной кладью направлялся к зданию Управления МВД по Севастополю.

Полицейские остановили мужчину и попросили его показать содержимое сумки. Внутри оказались две гранаты, патроны и пистолет. Смельчака задержали, и он пояснил, что нёс оружие в полицию, чтобы сдать его. Взрывотехники изъяли содержимое сумки, а с задержанным решили плотно поработать оперативники.