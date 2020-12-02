В Москве нашли тело подростка с пакетом на голове

В квартире на западе столицы было обнаружено тело 17-летнего подростка. На его голове был полиэтиленовый пакет.

Как сообщают "Известия", труп обнаружила бабушка погибшего. Вернувшись домой, она увидела привязанное скотчем к стулу тело своего внука с пакетом на голове.

Прибывшие на место правоохранители не обнаружили на теле никаких повреждений, за исключением ссадины на спине. Специалисты предварительно установили, что причиной смерти подростка послужила асфиксия.

Со слов бабушки покойного, в квартире ничего не пропало, все ценные вещи находились на своих местах.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.