На военной базе в Абхазии погиб российский солдат-контрактник

На военной базе в Абхазии при буксировке техники погиб российский солдат-контрактник.

Как сообщает издание tsargrad.tv, водитель военного грузовика, выполнявший буксировочные работы, наехал на контрактника, который в это время занимался обслуживанием техники в парке. В результате этого военнослужащий получил несовместимые с жизнью травмы.

В настоящее время руководство российской военной базы в Абхазии, а также правоохранительные органы проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.