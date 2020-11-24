Якутяне пытались вывезти за границу бивни мамонта на 62 миллиона рублей

Двое жителей Якутска пытались незаконно вывезти из страны бивни мамонта на общую сумму 62 миллиона рублей.

Как сообщает gazeta.ru, руководитель коммерческой организации с подельником закупили у нелегальных сборщиков более 4,6 тонн бивней мамонта с целью продажи за границу.

Большую часть бивней подозреваемые распилили, из-за чего экспертиза признала их не имеющими культурной ценности. Таким образом злоумышленники снизили размер пошлины. В итоге мужчины попытались вывезти из страны 26 бивней и 854 их фрагмента.

Однако, сделать это им помешали правоохранители. Судебная экспертиза признала бивни редкими образцами фауны, которые представляют культурную ценность, а 14 из них представляют особую ценность уровня музейных экспонатов.

Злоумышленники были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело.