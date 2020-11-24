Двое жителей Якутска пытались незаконно вывезти из страны бивни мамонта на общую сумму 62 миллиона рублей.
Как сообщает gazeta.ru, руководитель коммерческой организации с подельником закупили у нелегальных сборщиков более 4,6 тонн бивней мамонта с целью продажи за границу.
Большую часть бивней подозреваемые распилили, из-за чего экспертиза признала их не имеющими культурной ценности. Таким образом злоумышленники снизили размер пошлины. В итоге мужчины попытались вывезти из страны 26 бивней и 854 их фрагмента.
Однако, сделать это им помешали правоохранители. Судебная экспертиза признала бивни редкими образцами фауны, которые представляют культурную ценность, а 14 из них представляют особую ценность уровня музейных экспонатов.
Злоумышленники были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.