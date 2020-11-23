Состоялось заседание суда по делу Шамсутдинова с участием присяжных

В Чите состоялось первое заседание суда по делу рядового Шамсутдинова с участием присяжных заседателей. Военнослужащего обвиняют в расстреле сослуживцев.

Как сообщает ТАСС, суд постановил, что заседания будут проходить в открытом режиме, однако, с первого заседания представителей СМИ попросили удалиться из-за нехватки мест в зале.

В ходе процесса были рассмотрены фотографии с места преступления и иные улики. Кроме того, показания дал подсудимый Рамиль Шамсутдинов, который рассказал о неуставных отношениях в воинской части, где он проходил службу. Его адвокат Руслан Нагиев отметил, что подсудимый чувствует себя хорошо, говорит правду и в ходе процесса своих показаний не меняет.