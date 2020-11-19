В Алтайском крае ранее судимый мужчина пойдёт под суд за заражение 15-летней школьницы ВИЧ-инфекцией.
Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл в Мамонтовском районе. В январе этого года 32-летний мужчина вступил в интимную связь с 15-летней школьницей и заразил её ВИЧ-инфекцией.
Отмечается, что мужчина знал о том, что он носитель неизлечимой болезни, однако, никаких мер не предпринял.
Установлено, что совратитель малолетней ранее уже был судим.
В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело. Свою вину подозреваемый отрицает, но собранные доказательства и экспертизы говорят о его причастности к совершённому деянию. Теперь задержанный дожидается суда.
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