На Алтае рецидивист заразил школьницу ВИЧ-инфекцией

В Алтайском крае ранее судимый мужчина пойдёт под суд за заражение 15-летней школьницы ВИЧ-инфекцией.

Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл в Мамонтовском районе. В январе этого года 32-летний мужчина вступил в интимную связь с 15-летней школьницей и заразил её ВИЧ-инфекцией.

Отмечается, что мужчина знал о том, что он носитель неизлечимой болезни, однако, никаких мер не предпринял.

Установлено, что совратитель малолетней ранее уже был судим.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело. Свою вину подозреваемый отрицает, но собранные доказательства и экспертизы говорят о его причастности к совершённому деянию. Теперь задержанный дожидается суда.